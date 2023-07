Alberi caduti e tetti scoperchiati: raffiche anche a 129 Km/h. Danni ingenti e feriti

Alberi caduti, tetti scoperchiati, capannoni sventrati, pali abbattuti, auto scaraventate a metri di distanza e ribaltate. Gli alberi sono caduti anche su recinzioni, case e capannoni.È questo lo scenario nella zona nord della Bassa Romagna, in particolare ad Alfonsine e nella vicina frazione di Savarna dopo il passaggio oggi pomeriggio di un forte temporale che ha iniziato ad abbattersi sul ravennate intorno alle 15. Si è registrata una raffica di vento che ha raggiunto i 129 Km/h, ma non si escludono punte più estreme.L’intensa perturbazione è arrivata da Ferrara e da Modena e ha poi deviato verso la costa. Diversi anche i feriti e le coltivazioni danneggiate. Il maltempo ha divelto serre, piegato decine di filari di vite. Molti i danni causati dalla grandine, con chicchi grandi come palline da tennis nell’entroterra, più piccoli vicino alla costa.