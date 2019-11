Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza per il PROGRAMMA INFANZIA una serie di appuntamenti dedicati ai genitori di bambini da 0 a 6 anni per imparare a comunicare, giocare, ascoltare i neonati. Il programma prevede inoltre un corso di primo soccorso pediatrico.

Di seguito il calendario delle iniziative:

• Per mamme e papà appena nati…e i loro bimbi (0/1 anno)

2 dicembre dalle 10:00 alle12:00

“Comunicazione efficace da due a tre: come litigare bene con l’arrivo di un bambino”

con Annalisa Tartagni, Pedagogista del Centro per le Famiglie

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

9 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

“Saranno capricci? Alla scoperta delle emozioni dei bambini…e di come le esprimono”

con la Dott.ssa Ciracò (Psicologa)

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

16 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

“Giochiamo…sotto l’albero!”

con Annalisa Tartagni, Pedagogista del Centro per le Famiglie

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

• Speciale sicurezza (0/6 anni)

2 dicembre alle ore 20:30 – iscrizione obbligatoria

“Primo soccorso pediatrico e disostruzione delle vie aeree”

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Faenza

presso Sala Polivalente Cicognani – Viale Pascoli 1 – Brisighella

• Nati per leggere… al Centro per le Famiglie! (0/1 anno)

11 dicembre 2019 dalle 10 alle 12

Conosciamo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti nel primo anno di vita! Ne parleremo insieme a Pediatra, Bibliotecarie della Biblioteca Manfrediana sezione Ragazzi, Pedagogista del Centro per le Famiglie e un Volontario Nati per Leggere!

Presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

Speciale papà

“ESSERE E FARE IL PAPÀ” (2-6 anni) – iscrizione obbligatoria all’intero percorso

Ciclo di tre incontri rivoltò ai papà per riflettere insieme sull’esperienza della paternità con bambini nell’età dell’infanzia.

Conduce il Dott. Albertini (psicologo-psicoterapeuta)

4, 11 e 18 dicembre – dalle 18:00 alle 20:00

presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

L’Atelier dei piccoli ecologisti! (3/6 anni)

6 dicembre 2019 dalle 16:30

“Un Natale con addobbi..al naturale!”

Vieni ai laboratori del Centro per le Famiglie un venerdì al mese. Insieme al tuo bambino sperimenterai una creatività.. sostenibile!