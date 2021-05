Un riconoscimento per gli infermieri e le infermiere ravennati che con altruismo e passione si sono distinti nonostante le difficoltà

In occasione della Giornata dell’Infermiere, ieri pomeriggio presso la Casa Residenza Anziani Pallavicini Baronio grazie alla collaborazione del Club Lions Dante Alighieri sono stati assegnati i Premi internazionali Daisy Award e Nursing Now Award. Questi riconoscimenti hanno l’obiettivo di rendere omaggio alle infermiere e agli infermieri che si sono distinti nella loro professione e in paricolare quest’anno durante l’emergenza sanitaria legata al Covid. Nel corso della cerimonia, a cui hanno preso parte tra i vari ospiti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e il Vescovo di Ravenna Monsignor Lorenzo Ghizzoni, è stato ricordato anche Mirco Coffari, infermiere ravennate scomparso nel dicembre del 2020 dopo aver contratto il Coronavirus. Successivamente, si sono svolte le premiazioni di Samele Donata, che ha ricevuto il Daisy Award, e di Patrizia Baroni, Claudio Proni, Rosanna Rossi e un’équipe di Pediatria di comunità, tutti premiati con il Nursing Now Award.