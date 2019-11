Sabato 30 novembre alle ore 17 inaugura nel campo sportivo di Stuoie il nuovo campo da calcio sintetico dell’impianto sportivo di Madonna delle Stuoie. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il vicesindaco con delega allo Sport Pasquale Montalti e l’assessore regionale Andrea Corsini.

La realizzazione del campo da calcio in sintetico, con un investimento di 400mila euro, rientra negli interventi di valorizzazione delle attrezzature sportive comunali per favorire l’aggregazione sociale dei cittadini del territorio lughese. Il campo realizzato misura 96 x 50 metri, compatibili per l’omologazione in 1° categoria. Inoltre, il progetto ha previsto la realizzazione di due campi per il calcio a 7, ricavati nelle due metà campo del campo a 11. Il campo è stato dotato di un nuovo impianto d’illuminazione costituito da quattro torri-faro, con proiettori a Led dell’altezza di 18,50 metri.