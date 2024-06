E’ stato un Niballo Palio di Faenza ricco di emozioni quello del 23 giugno allo Stadio B. Neri che ha visto Marco Diafaldi del Rione Verde aggiudicarsi la 67esima edizione del Niballo Palio di Faenza, portando anche quest’anno la vittoria e il Palio dipinto dall’artista Giancarlo Montuschi al Rione di Porta Montanara. La gara ha visto i cinque Cavalieri sfidarsi nelle canoniche 20 tornate a cui si sono aggiunti tre spareggi a tre, vinti infine da Diafaldi che esce vittorioso su Matteo Tabanelli (su Lethal Grey) del Rione Nero che si classifica al secondo posto e Gertian Cela (su All Our Dream) del Rione Giallo che si classifica terzo. Quarto posto per il Rione Rosso di Matteo Rivola che porta a casa 3 scudi e infine il Borgo Durbecco con Luca Innocenzi che chiude il Niballo Palio di Faenza con 2 scudi. Ad assistere alla Giostra è stato un pubblico delle grandi occasioni che ha riempito gli spalti e le tribune dello Stadio B. Neri nonostante il meteo incerto, a testimonianza del grande legame che lega il Niballo Palio di Faenza sia ai faentini che agli appassionati di rievocazione storica. Grande seguito anche nelle dirette streaming che sono state seguite sui canali digitali Youtube e social ufficiali del Palio e sul canale FB di FaenzawebTV, con pubblico anche dall’estero. La Giostra è inoltre andata in onda sul canale 14 di TeleRomagna.

I premi della giornata

Prima della Giostra, come di consueto, sono stati assegnati i premi al Corteo storico, su indicazione della Deputazione per il Niballo. Il Liocorno realizzato da Alexandra Massari dello Studio AD – Terra in Arte di Angeliki Drossaki come premio alla Miglior Dama è stato assegnato a Giulia Marini del Rione Nero, mentre il Rione Rosso si aggiudica sia il premio al Miglior Gruppo rionale offerto dalla BCC, main sponsor della manifestazione, premiato dal Presidente BCC Giuseppe Gambi, che il premio al Miglior Araldo offerto e consegnato da Baldini Group e assegnato a Matteo Fiori. A Giostra conclusa, sono invece stati consegnati i tradizionali premi della manifestazione: il Gallo offerto dall’Amministrazione comunale al terzo classificato (Rione Giallo), la porchetta offerta dal Sindacato Macellai al secondo classificato (Rione Nero) e infine il drappo al primo classificato e la Torre d’Oro offerta dalla Pro Loco a Marco Diafaldi, Cavaliere vincitore. Premio Baravelli per la tornata più veloce del Palio a Matteo Tabanelli del Rione Nero.