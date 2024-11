Lunedì 18 novembre, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, Paolo Dondarini, la Sezione di Faenza dell’A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) ha rieletto Maurizio Marchesi Presidente per il quadriennio olimpico 2024/2028.

Maurizio Marchesi, giornalista, 55 anni, arbitro dal 1984, è Presidente dal maggio 2017 e si appresta quindi al suo terzo mandato, in occasione proprio dei 40 anni di appartenenza al mondo arbitrale.

La sezione arbitri di Faenza è composta oggi da oltre 100 associati con un arbitro in serie C, un assistente sempre in serie C e due assistenti a disposizione dell’organo tecnico nazionale della CAN D.

Nella relazione dell’assemblea il Presidente ha citato la canzone “Esseri Umani” di Marco Mengoni sottolineando il verso “Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani” indicando l’orizzonte come limite per ogni ragazzo e per la propria passione che va coltivata con impegno ed abnegazione, ma anche con lo spirito del divertimento che deve essere alla base di ogni sport.

“Il mio compito è quello di poter formare giovani arbitri che mettano in campo il principio del ben operare, con lo spirito del rispetto e della collaborazione con tutte le componenti in campo – ha detto Marchesi, ricordando che il suo ruolo è di servizio all’AIA e alla FIGC – l’arbitro deve essere di esempio dentro e fuori dal campo per uno sport che ha bisogno di ritrovare i valori del rispetto e del collaborare.”

La riconferma di Maurizio Marchesi dopo sette anni e mezzo di mandato è testimonianza di un lavoro fatto con impegno e passione associativa, grazie ad un’importante squadra di collaboratori.

“Ai nuovi arbitri chiedo coraggio e passione” – ha concluso il Presidente.