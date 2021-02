Negli ultimi mesi, e in particolare dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio Comunale dell’ordine del giorno contro il degrado urbano, l’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese si è impegnata a contrastare gli episodi di abbandono dei rifiuti a fianco dei cassonetti e più in generale sul territorio comunale.

Negli ultimi 30 giorni, grazie al lavoro svolto dalla Polizia Municipale e alle fototrappole installate nel territorio, sono state sanzionate 59 persone – di cui 47 provenienti da fuori comune – per altrettanti abbandoni.

“Il contrasto a questo fenomeno – ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza – proseguirà grazie a due nuove fototrappole che saranno installate nei prossimi giorni, ma sappiamo che non basta. Per questo motivo abbiamo dato il via a un’azione di sensibilizzazione verso la cittadinanza in merito a una serie di comportamenti corretti, non solo sul tema rifiuti ma anche sulla corretta conduzione canina, sul comportamento all’interno delle aree verdi, sull’utilizzo dei percorsi ciclabili e pedonali e più in generale sulla convivenza cittadina e sul senso civico”.