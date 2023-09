Sabato 16 settembre, alle ore 16, presso Casa Dante (via G. Da Polenta, 4), nuovo appuntamento della rassegna A spasso con Dante 2023, a cura della sezione didattica di RavennAntica.

In programma Un viaggio da paura! Dante e mostri dell’Inferno. Laboratorio grafico creativo per costruire insieme alcune delle figure mitologiche che popolano la Commedia.

Per bambini dai 5 agli 11 anni.