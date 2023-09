Continua l’attività dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo nel seguire i vari aspetti connessi al post emergenza a seguito delle alluvioni di maggio.

È stato attivato un punto di ascolto mobile per incontrare cittadini e imprese colpiti dall’alluvione nelle varie zone del territorio, che nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, farà tappa in via Caduti del lavoro, a Bagnacavallo. L’Amministrazione, assieme ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, incontrerà chiunque desideri condividere segnalazioni, richieste di informazioni, preoccupazioni e sollecitazioni utili per proseguire nel percorso di supporto alla popolazione.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato effettuato un sopralluogo assieme all’Agenzia Sicurezza territoriale e Protezione civile della Regione Emilia-Romagna sull’argine del fiume Lamone nei pressi di via Muraglione, a Boncellino. I lavori di somma urgenza alla rottura arginale sono pressoché terminati, eventuali ulteriori lavori di ripristino sono in capo alla struttura commissariale.

Il punto di ascolto mobile prevede due ulteriori tappe, con orario dalle 16.30 alle 18.30:

lunedì 18 area Redino-via Teodora, mercoledì 20 via Cà del Vento, zona artigianale.