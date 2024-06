Domenica prossima il passaggio del Tour de France per San Michele, carovana e corridori vedranno al centro del paese una bella gigantografia di Felice Gimondi sostenuta da tanti appassionati ciclisti. “I nostri nonni e genitori se solo avessero immaginato che prima o poi il Tour de France potesse attraversare San Michele, la sola idea l’avrebbero creduta una presa in giro” afferma Giannantonio Mingozzi tra i promotori (con Cimatti, Mazzotti, Baruzzi, Zoli, Trincossi e tanti altri) dell’omaggio a Felice Gimondi che verrà esposto domenica prossima al passaggio sulla via Faentina.

“Invece sarà proprio così e senza nulla togliere ai miti di Coppi, Bartali, Nencini e Pantani quel Tour del ’65 che Gimondi vinse, al primo anno da professionista, fece impazzire i tanti tifosi di San Michele, davanti alle prime immagini televisive o con l’orecchio alla radio, pronunciando in perfetto romagnolo nomi quali Brianson, Monrevard, Riviere ecc; per l’occasione si organizzarono grandi festeggiamenti e allora domenica dedichiamo a quei tifosi il ricordo di Felice in maglia gialla perchè aiutò tutti noi ad essere più ottimisti e impegnati nella vita di ogni giorno, orgogliosi del nostro tifo e delle vittorie tricolori nel mondo”.