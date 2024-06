Grandi cumuli di cippato a fuoco: incendio a Lido di Classe

Nel pomeriggio di venerdì è scoppiato un incendio in viale Lombardi a Lido di Classe, dove sono depositati grossi cumuli di cippato. Il rogo è stato scoperto da alcuni passanti, che hanno avvisato i Vigili del Fuoco.

Sul posto sono quindi arrivate la squadra del distaccamento di Cervia con un’autopompa serbatoio, un’autobotte serbatoio e un mezzo fuoristrada, un’altra squadra da Ravenna con una seconda autobotte e un’altra autopompa , insieme ad un’autoscala. Nel frattempo il comando provinciale di Forlì-Cesena ha inviato l’autocisterna da 25000 litri, mentre da Bologna è decollato l’elicottero Drago 151.

23 i Vigili del Fuoco in totale impegnati per l’emergenza.