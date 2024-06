Fra gli innumerevoli laboratori avviati quest’anno nell’ambito del progetto Lavori in Comune, organizzato dall’assessorato al Decentramento, ci sono quelli realizzati in collaborazione con la Banca del Tempo, “Portami con te”.

Le magliette gialle, Anna, Aurora, Beatrice, Cecilia, Chiara C., Chiara G., Ester, Lucia, Martina, Matilde, Sara, Michela, Michelle, Nicolle, Penelope, coadiuvate dalle tutor Adriana, Angela, Anna, Liberata, Meri e Serena, volontarie della Banca del Tempo, hanno realizzato borsine porta drenaggio per pazienti oncologici e, in autunno, avverrà la consegna ufficiale al reparto di Oncologia dell’ospedale di Ravenna.

L’assessora al Decentramento, Federica Moschini, insieme all’assessora Federica Del Conte, hanno fatto visita a alle magliette gialle e si sono complimentate con loro per gli utili e bei lavori realizzati, e anche con le tutor per la loro attività di volontariato e per la passione che riescono a trasmettere a lle giovani generazioni.