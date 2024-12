Durante il Consiglio Comunale del Comune di Russi di giovedì scorso, l’Amministrazione comunale ha voluto ommaggiare la determinazione di Tommaso Mazzotti, ragazzo talentuoso classe 1998 vincitore della medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Arrampicata Sportiva per atleti con disabilità, per aver portato in alto il nome della città di Russi e per averci insegnato che i limiti sono fatti per essere superati.

La sua dedizione e il suo impegno lo hanno portato a rappresentare la nostra comunità anche ai Campionati Mondiali di Arrampicata Sportiva.