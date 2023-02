Il 2022 è stato l’anno internazionale della piccola pesca e dell’acquacoltura artigianali e sostenibili (IYAFA 2022) promosso dalla FAO (https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/) che si concluderà con un evento globale il prossimo 31 marzo 2023 nella sede di Roma.

Venuti a conoscenza di una tale iniziativa e nella convinzione che una località come Ravenna dove la piccola pesca, i capanni e i padelloni richiamano non solo l’artigianalità, ma anche la storia, le tradizioni e la socialità di questi territori, dopo aver presentato alla Divisione competente della FAO un documento con le foto e i racconti dei nostri luoghi, dei fiumi e delle valli, grazie all’aiuto e al sostegno della Casa Matha di Ravenna, con la presente invitiamo la cittadinanza e i portatori di interesse al Convegno che Asso.Ra.Ro. ha organizzato per il prossimo Sabato 18 marzo 2023 dalle ore 09.30 alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze della Casa Matha in Piazza A. Costa n.3 dal titolo “L’anno internazionale della piccola pesca e dell’acquacoltura artigianali (IYAFA 2022) promosso dalla FAO – Principi ispiratori e correlazioni con la storia a la tradizione dei capanni delle Valli di Ravenna”. In apertura un intervento ed i saluti della città da parte del Sindaco Michele De Pascale al quale seguiranno i saluti del Vice Massaro della Casa Matha Massimo Bozzano. Introdurrà i lavori dandone una chiave di lettura e quale moderatore della mattinata il Presidente di Assoraro Paolo Guerra, seguiranno le relazioni di Giovanni Fanti “Storia dei capanni e delle tecniche di pesca praticate nelle valli e nelle zone umide di Ravenna” in rappresentanza della Casa Matha e di Giuseppe Benini “Gli auspici dei fruitori delle valli ravennati per il futuro della pesca artigianale e delle tradizioni”. L’intervento principale sarà di Alessia Di Grigoli, Small and Aquaculture livelihoods outreach Specialist in rappresentanza della FAO (Roma) dal titolo “L’anno internazionale della piccola pesca e dell’acquacoltura artigianali (IYAFA 2022). Piccola pesca, grande valore. Principi ispiratori e rapporto finale”.

Una occasione unica per rappresentare anche alle Istituzioni al di fuori del nostro territorio, le modalità della piccola pesca locale, avviate quando erano fonte di sostentamento, tutelate dall’istituto degli usi civici ed oggi tradizione e storia che a livello locale abbiamo il compito di tutelare e di preservare con grande senso di responsabilità per il futuro.

L’evento è gratuito ed aperto al pubblico.