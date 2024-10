Con lo slogan ‘Tra mito e natura’, sabato e domenica, 5 e 6 ottobre, Ravenna ospiterà il 3° Cicloraduno regionale della Fiab Emilia-Romagna. Un appuntamento che nelle prime due edizioni ha visto ciclisti di tutta la regione percorrere prima le strade del parmense e, lo scorso anno, quelle attorno a Bologna. Ed ora l’evento si sposterà nella nostra città, organizzato dalla sezione ravennate della Federazione italiana ambiente e bicicletta. Il Cicloraduno regionale ha l’obiettivo di far conoscere non solo il nostro territorio, dal punto di vista ciclistico e paesaggistico, ma anche la sua storia e le eccellenze che lo caratterizzano.

L’evento principale della due giorni sarà la pedalata di circa 45 chilometri in programma domenica 6, una escursione sui pedali a cui parteciperanno alcune decine di ciclisti della Fiab provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, ma sabato 5 ci sarà un prologo con una pedalata in città, nel corso della mattinata, che, con partenza dal Pala De Andrè, porterà alla scoperta del centro storico e dei suoi monumenti. Poi, come detto, domenica ci sarà il clou del Cicloraduno regionale.

Con partenza alle 10 dal monumento del ciclista nei pressi del Pala De Andrè, i partecipanti si dirigeranno, passando dal parco Teodorico, al capanno Garibaldi sulla via Baiona. Poi, passando per i sentieri perimetrali alla pialassa Baiona, i ciclisti transiteranno da Marina Romea e Porto Corsini, per percorrere quindi tutta la diga foranea nord. La tappa successiva sarà Marina di Ravenna (raggiunta utilizzando il traghetto da Porto Corsini) dove è previsto il ristoro per tutti i partecipanti. L’ultima parte della pedalata si snoderà infine lungo il percorso del Parco Marittimo fino a Punta Marina, per tornare in città lungo la Ciclabile del mare.