Il Faenza deve rimandare la vittoria sul proprio campo: allo stadio “Bruno Neri” non riesce ad andare oltre il pari senza reti con il Granamica.

Ottenuta la prima vittoria in trasferta, i biancoazzurri hanno cercato il bis in casa con un avversario alla portata, ma non ci sono riusciti. La squadra ha ben giocato, soprattutto nel secondo tempo, ma non ha saputo tradurre in gol il volume di gioco costruito.

La partita inizia con il Granamica intraprendente nei primi minuti. Al 6’ su calcio d’angolo, si inserisce Fogacci che di testa manda di poco fuori. Dieci minuti dopo è il temibile Betti che entra in area, ma la sua conclusione è agevolmente bloccata da Ruffilli. Da questo momento in poi è solo il Faenza a controllare il gioco. Tira Gjordumi dalla distanza, ma il rasoterra è facile per il portiere Tartaruga che poi si ripete sul colpo di testa del debuttante Strada. Al 36’ sul tiro da dentro l’area di Gjordumi, il portiere ospite sembrerebbe battuto, ma un difensore si oppone e salva. Poi è ancora il portiere del Granamica a sventare la minaccia portata da Signore.

Nella ripresa non cambia il tema con il Faenza sempre avanti. Nei primi minuti Bertoni recupera palla e cerca di beffare Tartaruga leggermente avanzato, ma il portiere recupera la posizione e para. Poi si oppone a un tiro cross di Gimelli. Il portiere della squadra bolognese è ancora protagonista nel giro di pochi minuti. Prima sbroglia una azione confusa in area con Gjordumi che appoggia verso Ndiaye che non è tempestivo nella conclusione. Poi sempre Tartaruga riesce a intercettare un tiro di Ulivieri dopo combinazione Gimelli-Gjordumi.

Il Granamica rimane in inferiorità per il secondo giallo a capitan Baldazzi, ma crea una palla gol con Betti il cui tiro è però controllato senza difficoltà da Ruffilli, fino a quel momento inoperoso dai primi minuti del match. Quasi allo scadere il Faenza costruisce una grande occasione con Albonetti che riprende una respinta della difesa e tira al volo da fuori area, ma la sua botta finisce di pochissimo sopra la traversa e qui svaniscono le speranze dei biancoazzurri. 0-0

Domenica 24 novembre per il Faenza insidiosa trasferta sul campo del Pietracuta.

Faenza – Granamica 0-0

Faenza: Ruffilli, Signore, Gimelli, Karaj (1’ st Borini), Sciaccaluga (10’ st Prati), Albonetti, Strada (21’ st Cavolini), Bertoni (43’ st Tuzio), Ndiaye (30’ st Zani), Gjordumi, Ulivieri. A disposizione: D. Fabbri, Samorè, Servadei, Gueye. All. Cavina

Granamica: Tartaruga, Fogacci (45’ st Mastellari), Panzacchi, Caniato (45’ st D’Errico), Armaroli, Garetti, Del Bianco (23’ st Sharaf), Baldazzi, Longo (23’ Turra), Betti, A. Fabbri (23’ st Othmane). A disposizione: Bonora, Magagni, P. Mezzadri Majani, A. Mezzadri. All. Regno

Arbitro: Rossi di Benevento – assistenti: Proetto di Cesena e Marasco di Bologna

Espulso: Baldazzi (doppia ammonizione)

Ammoniti: Karaj, Ndiaye, Prati; Garetti, Turra, Mastellari

Angoli: 4-3

Recupero: 1’ – 5’