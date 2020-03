A Palazzo Esposizioni le Sorelle di Corpo

Dal 8 al 27 marzo 2020 presso Palazzo delle Esposizioni il Festival dedicato alla figura femminile. Non è certamente un caso se l’ONU ha sentito l’esigenza di inserire la parità di genere come uno dei 17 obiettivi specifici all’interno della sua Agenda 2030, nell’ottica più ampia di raggiungere uno sviluppo sostenibile.

A questo scopo nasce il progetto “Sorelle di corpo” , che unisce tante voci diverse ma accomunate dall’intento di lanciare un messaggio di consapevolezza ed accettazione individuale.

Al centro, il percorso fotografico costruito da Valentina Botta, giovane fotografa di Albisola, che ha trasformato donne di tutti i giorni in vere “modelle”, per trasmettere l’idea di un corpo femminile libero e per riuscire a dissacrare il concetto canonico e preconfezionato di perfezione e bellezza.

Intorno a queste fotografie, le realtà faentine coinvolte hanno sviluppato una serie di riflessioni che mettono al centro la donna in tutte le sue sfaccettature.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 14 Marzo 2020.