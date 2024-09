MOTOGP

Marc Marquez è di nuovo protagonista nella seconda e ultima tappa europea (escludendo Valencia) con un terzo posto importantissimo in vista del tour asiatico che inizierà tra pochissime ore. Una partenza non brillante come quella di ieri, ma sufficiente per piazzarsi in 5ª posizione e poi risalire la china anche grazie alle cadute di Acosta prima e Bagnaia poi. 16 punti fondamentali che mantengono lo spagnolo nella parte altissima della classifica, anche se in 4ª piazza.

Grande rimonta per Alex Marquez che dal fanalino di coda della griglia di partenza chiude addirittura in 9ª posizione. Non una super partenza ma poi una gara di grande orgoglio in un fine settimana dove tutto era andato storto. Punti buoni per partire con le motivazioni alte in vista di Indonesia e Giappone.

MOTO2

Una gara difficile quella dei piloti della QJMOTOR GRESINI Moto2, costretti a partire da metà griglia. In particolare, scattava dalla quindicesima casella Manuel Gonzalez, subito in rimonta: raggiunge la TOP10, ma la vede svanire per un soffio all’ultimo giro. Taglia il traguardo undicesimo, portando a casa 5 punti nella classifica di campionato, dove ora si trova nono a -68 punti dal leader.

Dalla quattordicesima casella della griglia il compagno di squadra Albert Arenas: nel tentativo di rimontare il maggior numero di posizioni al primo giro, commette un errore alla curva 14, gli si chiude l’anteriore e rischia di cadere. Si salva, ma si ritrova ventiquattresimo e da lì inizia la vera rimonta: con un passo piuttosto veloce risale fino alla diciassettesima posizione, ad un passo dalla zona punti.

In griglia troviamo in venticinquesima posizione anche la wildcard Matteo Ferrari, che dopo i primi giri dove fatica a trovare il ritmo con il serbatoio pieno, aumenta il passo nella seconda parte, quando un problema tecnico lo costringe a rientrare al box.