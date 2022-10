Sconfitta amara in un pomeriggio sbagliato per la Mernap Faenza. Al Palacinghiale di Ponterodoni i faentini concludono la prima trasferta di campionato senza raccogliere punti e soprattutto con il rammarico, in particolare nel secondo tempo, per aver commesso diversi errori individuali e collettivi. Un vero e proprio blackout i cui esiti incideranno inevitabilmente anche nelle prossime partite. E pensare che la formazione di mister Francesco Ghera aveva approcciato bene la sentita gara contro la X Martiri Ferrara, squadra ostica per fisicità e tecnica nonostante l’età media del roster. I rossoneri infatti dopo un primo tempo equilibrato, in cui avevano creato più occasioni, erano comunque riusciti a concludere la prima frazione in vantaggio. Dopo il riposo però Caria e compagni hanno pagato uno scotto decisivo in termini di concentrazione ed in seguito ad uno sfortunato autogol hanno subito il ritorno dei padroni di casa, bravi ad approfittare della temporanea défaillance della Mernap. Nonostante il pesante passivo, e la prima espulsione, i faentini sono riusciti comunque a rimettersi in careggiata dimostrando carattere ma nel concitato finale in cui non sono mancati anche episodi discussi, ad avere la meglio è stata la X Martiri segnando all’ultimo minuto il gol del definitivo 5-3.

La Partita:

Iniziata con un buon ritmo la gara tra Ferrara e Faenza vede le formazioni affrontarsi entrambe con il 4-0 e a dispetto dei fraseggi il match si dimostra da subito vivace per intensità ed occasioni. La bravura e l’abilità di entrambi gli estremi difensori cristallizza il risultato ed esalta ripetutamente Pagliai e Montanari nei vari duelli con gli attaccanti. Nonostante i due time out chiamati dagli allenatori il punteggio non cambia fino al primo minuto di recupero, quando Cedrini, indirizzando sul secondo palo, approfitta di una deviazione per portare in vantaggio la Mernap. Nella ripresa dopo soli 6’ sono però i ferraresi a trovare la via del gol, peraltro senza troppa fatica. Sugli sviluppi di una rimessa laterale infatti Cedrini scarica sul portiere, il quale nell’intento di ripassare la palla al compagno indirizza nello specchio della propria porta. La X Martiri prende coraggio ma due minuti dopo è ancora la Mernap a togliere le castagne dal fuoco ai ferraresi. Un calcio d’angolo diventa una sfortunata circostanza per Maski che nell’intento di allontanare devìa nuovamente la palla nella porta della Mernap per il vantaggio dei padroni di casa. Il momento di confusione della Mernap alimenta ed esalta i padroni di casa che tra l’11 e il 14’ realizzano nuovamente con Bueno e con Curci fissando il risultato sul 4-1. E’ quello il momento in cui l’allenatore della Mernap chiama il time-out e gioca la carta portiere di movimento. Le prime azioni però si dimostrano farraginose e nell’intento di fermare un contropiede Franceschini, precedentemente ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi. L’espulsione però suona come una sirena per la Mernap che improvvisamente si ritrova ed inizia a macinare gioco e occasioni. Al 24’ Grelle accorcia sul 4-2, poi su calcio di punizione la deviazione con autogol di Bock riapre di fatto la partita. In pieno recupero infine si registra l’episodio che potrebbe dare la svolta alla partita: Rezki viene espulso per proteste, nell’azione successiva Caria viene atterrato sulla banda laterale, e sarebbe il fallo che consentirebbe alla Mernap di andare al tiro libero ma il direttore di gara non registra gli estremi dell’intervento e fa proseguire il gioco. In contropiede quindi Bueno si lancia a rete punisce ancora la Mernap siglando il definitivo 5-3 con cui i faentini dicono addio alla vetta della classifica.

X MARTIRI – MERNAP 5-3

X MARTIRI FERRARA: Montanari, Romanini, Calzolari Curci, Forti, Pelajo, Bueno, Bock, Nigro, Dolcetti J., Gonzalez Saez, Pietracito. All. Dolcetti C.

MERNAP FAENZA: Pagliai, Ferrara, Gardi, Rezki, Argnani, Grelle, Caria, Maski, Franceschini, Gramegna, Cedrini, Negri. All. Ghera

Marcatori: 30’pt Cedrini (M), 6’st Pagliai (Aut.) (F), 8’st Maski (Aut.) (F), 11’st Bueno (F), 13’st Curci (F), 24’st Grelle (M), 28’st Bock (Aut.) (M), 32’st Bueno (F).

Ammoniti: Romanini, Argnani, Franceschini, Forti, Rezki

Espulsi: Franceschini al 18’st e Rezki al 32’st per doppia ammonizione.