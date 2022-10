Nell’ambito della seconda edizione degli Energy Days, lunedì 10 ottobre, alle ore 18, nel Salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà, è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica Potentia iniziativa promossa per sensibilizzare sui contenuti dell’energia rinnovabile e dell’economia circolare.

Potentia proporrà ai visitatori venti immagini (30×40 cm.) su carta fotografica provenienti dagli archivi delle due aziende del territorio che collaborano anche quest’anno agli Energy Days, Tampieri Group e Gruppo Caviro. Le fotografie condurranno i visitatori all’interno delle due importanti realtà faentine da anni impegnate sui temi della produzione dell’energetica, sarà dunque un viaggio tra gli impianti industriali che affascinerà lo spettatore portandolo a conoscere realtà poco conosciute. Curatori dell’allestimento il gruppo di fotografia Aula 21.

La mostra sarà visitabile nel corso dei tre appuntamenti inseriti nel calendario della seconda edizione degli Energy Days in programma martedì 11 (ore 20.30), sabato 15 (ore 9.30) e martedì 17 ottobre (ore 15).

“Una mostra importante e di grande effetto -sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri con delega alle attività produttive- che porterà gli spettatori a scoprire realtà spesso poco conosciute di importanti aziende come Tampieri Group e Gruppo Caviro che da anni sono impegnate nella produzione energetica, tema di grande attualità in questo momento storico. Scopo degli Energy Days è infatti quello di mettere a sistema le realtà imprenditoriali per realizzare un progetto stabile del territorio per il territorio, dove il tema dell’energia diventi una priorità”.

Il giorno dopo l’inaugurazione della mostra fotografica, martedì 11 ottobre, alle 20.30, sempre nel Salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà è in programma il primo dei tre convegni in calendario in occasione degli Energy Days. Titolo della serata ‘Agrivoltaico: un’opportunità energetica, agricola e ambientale’; relatori saranno: Rosa Prati (Responsabile R&D, Gruppo Caviro), Enrico Piraccini (Head of Ecological Transition & Innovation Management, Gruppo Hera), Andrea Betti (Presidente Confagricoltura Ravenna), Assuero Zampini (Direttore provinciale, Coldiretti Ravenna) e Mirco Bagnari (Supporto alla rappresentanza CIA Romagna). Modera la serata la giornalista del periodico ‘InPiazza’ Mabel Altini.

Gli Energy Days 2022, in programma dal 7 al 22 ottobre, porteranno al grande pubblico convegni, incontri, dibattiti, approfondimenti ai quali parteciperanno i protagonisti del settore energetico, iniziative che saranno affiancate da eventi collaterali come la mostra fotografica al Palazzo del Podestà, spettacoli, presentazioni di libri, incontri con le scuole e laboratori per bambini.

Durante la seconda edizione di Faenza Energy Days si affronteranno temi con una capacità applicativa legata al breve e medio termine e si parlerà di investimenti e scelte necessarie da mettere immediatamente in campo per compiere la transizione energetica; della grande opportunità per il territorio delle comunità energetiche e la necessità di avviare il percorso al più presto e anche di ‘agrivoltaico’, impianti fotovoltaici declinati nel settore agricolo.

Informazioni sull’intero programma delle iniziative all’indirizzo internet: https://greennetfaenza.it/