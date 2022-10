Anche nella prossima settimana la Trisi sarà al centro di diversi appuntamenti tra le mura della biblioteca e fuori.

Lunedì 10 ottobre proseguono i lunedì di Mondorosa con appuntamento alle 16.30 in sala Codazzi. Tra gli obiettivi anche quello di realizzare le Pigotte per Unicef, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza umanitaria per i bambini. La pigotta è una bambola di pezza realizzata a mano. Anche le pigotte realizzate da Mondorosa verranno vendute a offerta minima di 20 euro e la cifra raccolta sarà interamente devoluta a Unicef,

Martedì 11 ottobre alle 17.30 partono “I martedì del Tao” con Miani Valda, studiosa di medicina cinese. Nel primo dei tre appuntamenti, previsti tra ottobre e dicembre. si parlerà di introduzione alla dietetica cinese con l’avvertenza che non si tratta di saper cuocere cibi esotici ma di sapere come, dalla millenaria cultura cinese, abbinare la natura termica ed i sapori degli alimenti per la propria salute e la propria serenità.

Sempre martedì 11 ottobre ma dalle 16.30 alle 18.30, la sezione ragazzi organizza un incontro per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado:”Orientarsi tra le pagine” a cura di Alice Bigli dove si aiuteranno i docenti a individuare le migliori proposte di qualità di letteratura per l’infanzia e per ragazzi. Verranno forniti spunti per ragionare sulla valutazione della qualità delle proposte, per comprendere meglio l’offerta del mercato editoriale, per orientarsi tra case editrici, collane, autori imperdibili e novità

Bigli si è laureata in Scienze dell’Educazione con una tesi in letteratura per l’infanzia. Ha lavorato per quindici anni in una libreria specializzata, ha ideato e condotto attività di educazione alla lettura in moltissime classi ogni anno in diverse province italiane, si occupa di formazione e aggiornamento di insegnanti, librai, bibliotecari, genitori e educatori sui temi dell’educazione alla lettura e della letteratura per bambini e ragazzi. Ha ideato e fondato Mare di libri, festival dei ragazzi che leggono di cui è presidente.

Infine appuntamentosabato 15 ottobrealle 11 in sala Codazzi per la presentazione del libro

“Giacomo Vespignani una vita per l’arte”, (Tempo al Libro 2022).

Interverranno:

Ivano Vespignani – autore del libro

Mauro Gurioli – editore Tempo al Libro

Maria Chiara Sbiroli – direttrice delle Biblioteca Trisi

Giacomo Vespignani, pittore e ceramista, nasce a Lugo il 15 aprile 1891. Frequenta il ginnasio di Lugo dove in quel tempo si formano anche Esodo Pratelli, Giulio Avveduti, Luigi Perron Cabus e Giuseppe Seganti. Studia all’Accademia di belle arti di Bologna dove si diploma nel 1913, qui conosce Osvaldo Licini e Giorgio Morandi e nel 1914 si avvicina al futurismo.

Prende parte alla serata futurista del 19 gennaio 1914 al Teatro del Corso di Bologna dove conosce Marinetti, Boccioni, Carrà, Pratella e Russolo e, assieme a loro, parteciperà alla “Mostra d’avanguardia” (mostra che durava un solo giorno, 20 marzo 1914, Hotel Baglioni di Bologna). Dopo la mostra del 1914 la sua pittura si accosta alle idee di “Valori Plastici”, perseguendo recuperi contemplativi e naturali, anche se restano forti in lui le inclinazioni futuriste.

Muore a Lugo il 28 dicembre 1941.

Questo libro ripercorre la sua “vita per l’arte”, raccogliendo una notevole mole di informazioni da tutte le fonti disponibili.

Ivano Vespignani è l’autore del libro, nato a Lugo nel 1952, dove dopo le scuole dell’obbligo , si è laureato in Pedagogia e in Storia, indirizzo contemporaneo, oggi vive a Rocca San Casciano, ha compiuto per anni ricerche sulla figura di Giacomo Vespignani, cugino del nonno.