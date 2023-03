A Marina di Ravenna nasce la prima scuola paralimpica di vela dell’Emilia-Romagna

Nasce la prima scuola paralimpica di vela in Emilia-Romagna. A Marina di Ravenna, l’associazione Marinando 2.0, alla presenza della Federazione Italiana Vela, ha dato il via alla nuova scuola para sailing grazie alle speciali imbarcazioni Hansa donate da fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dai Rotary di tutto il territorio provinciale. La speranza è di aumentare la flotta almeno di altre 2 o 3 unità in futuro. Il progetto, nato in collaborazione con il Circolo Velico Ravennate, prevede un primo passo con gli istituti scolastici ravennati per far conoscere la nuova classe di imbarcazioni che permettono a normodotati e a persone con disabilità di gareggiare insieme o da avversari nelle competizioni sportive. E proprio il calendario sportivo di Marinando 2.0, incentrato sulle nuove barche, prevede un 2023 costellato di appuntamenti