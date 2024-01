Sono sempre Coniglio, Grillini e Calcaterra a dominare la terza tappa della Forte Seafront a Forte dei Marmi. La gara sabato ha raggiunto la terzultima tappa. Le forze iniziano a venire meno con due maratatone alle spalle e un’altra ancora da correre domenica.

Gianluca Coniglio, della BovesRun, al traguardo della terza frazione è ancora primo, come nelle precedenti due gare. 3 ore 2 minuti e 40 secondi il tempo. Ancora secondo il faentino Alessio Grillini, che corre con i colori della Liferunner, questa volta però distaccato di 9’17’’. Terzo Giorgio Calcaterra, per l’omonima associazione sportiva, in ritardo di 19’33’’. A un secondo di distacco Gabriele Grassi, per la Runcard.

Domenica l’ultima delle quattro maratone in quattro giorni.