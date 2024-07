A Faenza il Mondial Tornianti durante la prossima edizione di Argillà

Il 31 agosto e l’1 settembre, all’interno del programma di Argillà, torna a Faenza il Mondial Tornianti, la spettacolare competizione organizzata dall’Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani che mette in competizione i più grandi maestri vasai del mondo. Nato negli anni ’80, il Mondiale ha raggiunto la XVI edizione. Sono fra i 60 e gli 80 i professionisti del tornio che ogni volta si sfidano in diverse discipline. Quest’anno il campionato sarà ancora più ricco e prevederà diversi premi alla memoria di Alteo Dolcini, Pier Domenico Bandini, Gino Geminiani e Sergio Soli. Per la prima volta le gare saranno ospitate nella centralissima Piazza della Libertà, di fronte al duomo.