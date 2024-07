Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei soci dell’Associazione di Protezione Civile A.A.R.I C.B. Lugo, realtà attiva nel campo della protezione civile e dell’assistenza alla cittadinanza sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1976.

A maggio era avvenuta, alla presenza di numerose autorità civili e religiose, oltre a una folta rappresentanza del mondo del terzo settore e delle forze di sicurezza, l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione realizzata all’interno del Parco Berardi e la sua intitolazione a Giuseppe “Gipo” Rondinini. Ora invece l’organizzazione ha provveduto, come da statuto, a rinnovare le sue cariche definendo la composizione del Consiglio che guiderà l’attività per i prossimi tre anni e dunque oltre il traguardo dei 40 anni di impegno sul e per il territorio.

Lo scorso 22 luglio, dopo l’assemblea tenutasi giovedì 18, sono stati dunque definiti i nuovi incarichi, con tante novità e la conferma a capo dell’associazione del presidente uscente Marco Rondinini. Vicepresidente di AARI CB Lugo sarà invece Marco Bacchilega, segretario Ermanno Tani. A Morena Sansoni l’incarico di tesoriera, responsabile del magazzino e della sede Enrico Randi, infine Roberto Calderoni e Giovanni Randi saranno i referenti per la programmazione dei servizi.

“Per prima cosa – sottolinea il presidente riconfermato Marco Rondinini – desidero ringraziare i consiglieri uscenti per l’impegno profuso in questi anni. Mettere a disposizione della comunità il proprio tempo in forma volontaria non è affatto una scelta scontata, e negli ultimi anni, con così tanti accadimenti tragici e devastanti come l’alluvione e il tornado, non lo è a maggior ragione. Con il nuovo gruppo dirigente ci aspetta un lavoro sempre più impegnativo, anche per la ferma intenzione di consentire una crescita costante dell’associazione e un suo radicamento sul territorio. Tutto ciò sarà possibile però solamente grazie all’impegno dei tanti volontari che rappresentano la colonna portante e imprescindibile della nostra attività. A loro va il mio ringraziamento costante e quotidiano, proprio come la loro disponibilità durante tutto l’anno”.

L’associazione conta oggi circa 40 soci volontari che dedicano oltre 300 giornate all’anno alle attività dell’AARI CB Lugo, sia in contesti emergenziali che in iniziative di autofinanziamento, come la sicurezza durante eventi pubblici. Inoltre, l’associazione gestisce l’area verde circostante la nuova sede, contribuendo così al mantenimento e alla valorizzazione del Parco Berardi