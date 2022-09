Sta per iniziare la prima edizione del Black History Month a Faenza: un’evoluzione della tradizionale manifestazione “One Day in Africa” organizzata da Faenza Multietnica tra il 2006 e il 2016. Quest’anno gli eventi saranno quattro con l’obiettivo di analizzare ed approfondire alcune tematiche legate alle persone di origine straniera nel territorio.

“Il Black History Month, infatti, ha lo scopo di divulgare e valorizzare la storia delle persone afrodiscendenti nel territorio. Nello specifico quest’anno abbiamo deciso di partire dalla storia. Il primo appuntamento sarà l’8 settembre ore 18:30 presso il caffè Nove100 per un evento in collaborazione con ANPI sezione di Faenza. Tratteremo assieme al Professor Filippi, autore de “Noi Gli Abbiamo Fatto Anche le Strade” il tema del colonialismo italiano. Interverranno anche Alberto Fuschini, presidente di ANPI sezione di Faenza e co-autore di Faenza e l’Oltremare; e Omar Mohamud Giama, medico faentino di origini tanzaniane”.

La rassegna proseguirà il 15 settembre all’ebistrot per una serata dedicata agli artisti afroromagnoli, il 22 settembre al Nove100 Caffè per trattare il tema del lavoro ed infine l’evento conclusivo One Day in Africa il 29 settembre al circolo ARCI Prometeo.