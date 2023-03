L’amministrazione comunale, in occasione della Pasqua, ha organizzato un momento conviviale per scambiarsi gli auguri con la città e in particolare con gli ospiti delle strutture dedicate agli anziani e disabili che, negli ultimi anni, dopo le restrizioni pandemiche, hanno avuto poche occasioni di socialità.

L’appuntamento, gratuito e al quale è invitata anche tutta la cittadinanza, dal titolo ‘Pasqua insieme’, è in programma lunedì 3 aprile alle ore 10, al Teatro Masini in piazza Nenni 3.

Dopo i saluti istituzionali, un concerto della Brass Band del Dopo Lavoro Ferroviario. A seguire piccolo buffet di auguri.

“Lunedì – spiega l’assessore al Welfare, Davide Agresti- sarà il momento di poterci finalmente vedere, guardandoci in viso e di scambiare gli auguri in occasione di una festività così significativa per la nostra comunità, questo dopo due lunghi anni di contatti limitati. Lo stare assieme non ha solo una funzione conviviale ma è l’essenza stessa della socialità che rafforza il nostro essere persone. Quella mattinata sarà dunque l’occasione giusta per poter riprendere le nostre belle abitudini dello stare assieme”.