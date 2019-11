Elsa Fornero, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e attualmente professoressa presso il dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’università di Torino, incontrerà la cittadinanza per illustrare lo stato del welfare in Italia, dedicando particolare attenzione al tema delle pensioni.“Si manterrà lo sguardo rivolto al futuro ed alla sostenibilità dello stato sociale. Infine ci sarà lo spazio per approfondimenti e dialogo”.

L’incontro è organizzato a titolo personale da due privati cittadini (dott. Andrea Calafiore e PhD. Filippo Onoranti) “per offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento su uno dei nodi cruciali dell’economia nazionale”.