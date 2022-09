Inseguimento nel centro di Faenza a tutta velocità. L’episodio aveva destato molto clamore in città, soprattutto sui social network, dove in molti chiedevano informazioni su quanto avvenuto. Ad essere soppresso a guidare contromano in viale delle Ceramiche e a far scattare l’inseguimento delle forze dell’ordine è stato un ragazzo di origini brasiliane con alcuni precedenti penali.

Il giovane è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Ravenna. Come ricostruisce il Corriere di Romagna, il ragazzo era alla guida di un’Alfa Romeo rubata, pericolosamente contromano. Una volante delle forze dell’ordine, vedendolo, gli ha intimato di fermarsi, ordine prontamente disatteso. È così nato l’inseguimento per le vie della città. Il fuggitivo però non è riuscito a scappare. Arrestata la marcia dell’Alfa Romeo, il ragazzo è sceso dall’auto e per non fare avvicinare gli agenti in servizio ha minacciato il suicidio. Tuttavia gli operatori sono comunque riusciti a bloccarlo e, dopo una notte in camera di sicurezza, il giovane è comparso davanti ai giudici in tribunale ed è ora in attesa di giudizio.