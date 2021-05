“RIPRENDIAMOCI LA VITA” Programmata da tempo e prevista svolgersi sabato alle 16.30 in piazza del Popolo viene di fatto arbitrariamente spostata in piazza Kennedy, l’unica fruibile in centro!

Abbiamo imparato solo ieri pomeriggio dalla Questura che il sindaco ha emanato questa ‘fantomatica ‘ordinanza, visto che ad ora (19.15) non ne troviamo pubblico avviso.

Anche la motivazione addotta della tutela della salute pubblica non trova nessun riscontro nella realtà dei fatti!

Ora signor sindaco vogliamo una risposta chiara e precisa sulla modalità con cui ha preso questa decisione visto che: siamo in zona gialla;

Non si possono imputare aumento di contagi riconducibili a tutte le nostre precedenti manifestazioni né motivi di ordine pubblico,la situazione epidemiologica è in costante miglioramento.

Questo ennesimo provvedimento incostituzionale ed intimidatorio ci chiarisce la sua pochezza politica visto che non ha neanche avuto il rispetto di informare la cittadinanza nei tempi e modi dovuti.

L’ennesimo atto di arroganza istituzionale ai NON suoi concittadini ravennati.