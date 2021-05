Nuova manifestazione a Lugo contro il coprifuoco: momenti di tensione con le forze dell’ordine

Nuova manifestazione a Lugo nella serata di venerdì contro il coprifuoco. Una cinquantina le persone che si sono ritrovate al Pavaglione, per lo più giovani. Un numero inferiore rispetto alla manifestazione della scorsa settimana. Avrebbero dovuto sedersi, distanziati, in mezzo al Pavaglione, ma qualche minuto dopo le 22, l’orario del coprifuoco, le forze dell’ordine, che attendevano i manifestanti, hanno iniziato a chiedere i documenti ai presenti. Carabinieri, polizia, polizia locale e guardia di finanza hanno così iniziato a identificare i partecipanti alla protesta, partendo dai gruppetti che non rispettavano le distanze o dalle poche persone che non indossavano la mascherina.