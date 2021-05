“A seguito di numerose segnalazioni, abbiamo presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale circa lo stato di dissesto della ciclopedonale adiacente a via Quarantola. A causa di una pavimentazione stradale dissestata ormai da diversi anni, questa ciclopedonale è diventata difficilmente percorribile e in alcuni tratti addirittura pericolosa, specialmente per i ciclisti”. Cosi Francesco Martelli (Lega), consigliere comunale di Lugo.

Continua Martelli “Ripristinare una corretta mobilità in questo percorso è di fondamentale importanza, visto che funge da collegamento tra il centro storico di Lugo e un quartiere densamente abitato come Lugo Nord. Purtroppo la manutenzione delle ciclopedonali viene spesso trascurata, perché evidentemente è meno proficua, dal punto di vista elettorale, rispetto all’inaugurazioni di nuovi percorsi.

Tuttavia, con questa interrogazione, vogliamo ricordare che l’obiettivo di favorire una corretta mobilità sostenibile non si raggiunge soltanto con la creazione di percorsi ex novo, ma anche facendo una adeguata manutenzione delle ciclopedonali già esistenti”.