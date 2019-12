Venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 18 alla Bottega Bertaccini di Faenza si terrò l’inaugurazione della mostra: “Bestiari –10 artisti per Danilo Melandri”.

Opere di Mirco Denicolò, Rita De Nigris, Armida Drei, Emidio Galassi, Monika Grycko, Kry Cristiano Marchetti, Nedo Merendi, Gianfranco Morini, Carlo Pastore, Cesare Reggiani.



La mostra resterà aperta fino al 11 gennaio 2020 nei seguenti orari: 9.30-12.30 / 15.30-19.30. Chiuso il lunedì mattina.



“Concludiamo il nostro 2019 con una nuova mostra-omaggio a Danilo Melandri, ceramista, scultore, disegnatore, pittore, scomparso il 7 settembre dello scorso anno.

Questa esposizione di fatto nasce all’inizio del 2018 quando, dopo mesi e mesi di nostri corteggiamenti e sollecitazioni, Melandri accettò di riprendere a “fare ceramica” realizzando una serie di 20 piastrelle 20×20, con protagonisti “i suoi animali”.

Decidemmo anche il titolo, “Bestiario Melandrino“, che rimanda al malandrino ma anche al “piccolo Melandri“.

Si recò nel laboratorio di Pier Paolo Garavini per farsi realizzare il biscotto delle 20 piastrelle. Fatte e consegnate.

Purtroppo la malattia, il ricovero e la morte hanno impedito a Danilo di portare a termine il lavoro. Ma quelle 20 piastrelle erano ancora lì, ad aspettare.

Abbiamo chiamato allora dieci artisti, Mirco Denicolò, Rita De Nigris, Armida Drei, Emidio Galassi, Monika Grycko, Kry Cristiano Marchetti, Nedo Merendi, Gianfranco Morini, Carlo Pastore, Cesare Reggiani, per riprendere quel lavoro interrotto, lasciando a tutti la libertà di esprimersi con la ceramica, la pittura o il disegno, e di utilizzare le formelle di Danilo oppure no.

Ne sono usciti i lavori che vedrete, ognuno ha raccontato i “propri” animali, in una rivisitazione dei “bestiari” medievali con figure reali, fantastiche, simboliche, allegoriche o provocatorie”.



Per l’occasione è stato stampato un catalogo (piccolo-piccolo come sarebbe piaciuto a Danilo) con la riproduzione di tutte le opere in mostra e interventi di Elisabetta Bovina e Renzo Bertaccini.