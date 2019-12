All’Almagià, cuore pulsante della Darsena di città, un temporary shop in un ex deposito dello zolfo, una cornice sofisticata e suggestiva per un market a misura d’uomo, perfetto se si è alla ricerca di oggetti vintage e di seconda mano, ma anche con una bella selezione di prodotti hand-made. “The place to be” per trovare dei regali di Natale speciali e che rispettino l’ambiente, promuovendo uno shopping etico e di tendenza.

Garage Sale è il posto giusto anche solo se desiderate trascorrere una piacevole giornata in compagnia di amici tra ottimi ascolti musicali, cibo di qualità e installazioni artistiche. Fedele alla sua vocazione di cantiere artistico, questa edizione natalizia sarà arricchita dalla presenza di un’area dedicata alle proiezioni a cura di Sguardi in Camera, che spazieranno dagli home movie, a classici del cinema muto e film documentario con sonorizzazioni dal vivo a cura di Massimiliano Renzi aka ClashDisko.

Ci sarà un angolo morbido per le letture dedicate ai più piccoli con Nati per Leggere e uno Swedish Lab dal titolo: “Hama e Nabbi beads” dove dai grandi ai più piccoli potranno cimentarsi con le perline di Natale insieme a Pernilla MK Vall per SveRa swedish cultural association.

Programma:

sabato 7 dicembre – Market dalle 15 alle 21

In collaborazione con Sguardi in Camera, un’area dedicata alle proiezioni di film amatoriali e di famiglia. Un angolo, per presentare l’attività dell’Associazione Sguardi in camera, ma anche per lanciare nuovi progetti.

Ore 18: proiezione dei film con sonorizzazione dal vivo a cura di Massimiliano Renzi aka ClashDisko.

DENTRO E FUORI (di Silvia Savorelli, 15 min). Dentro e fuori è un film che racconta le donne come sono state riprese dai cineamatori ravennati degli anni Cinquanta e Sessanta, il loro muoversi e districarsi in città e nella vita.

I BAMBINI CI GUARDANO (di Benedetta Di Filippo e Silvia Savorelli, 15 min). I bambini sono i soggetti privilegiati di numerosi film di famiglia ripresi nelle diverse situazioni domestiche, dalla culla al primo bagnetto, dall’allattamento alle feste di compleanno.

I due film sono realizzati interamente con materiali di archivio (fondi filmici privati raccolti da Sguardi in Camera e da Home Movies, Archivio nazionale del film di famiglia in occasione della prima CALL del 2017)

domenica 8 dicembre – Market dalle 10 alle 19

Ore 11: Nati per Leggere

Ore 16: “Hama e Nabbi beads” – perline di natale (per adulti e bambini)

a cura di Pernilla M K Vall SveRa – swedish cultural association

ascolti a cura di Simona Diacci Trinity Marina Meccanica, Pullo, Dj Fit-ness, Dj Cubi, Pullo, J-Luka.

food area a cura di AKÂMÌ Casa&bottega, zona relax, bar.