Dopo il grande successo di pubblico ottenuto dal saggio finale della stagione invernale, andato in scena poco meno di un mese fa al PalaCosta davanti a quasi mille spettatori, l’associazione sportiva You and Me Danza Sportiva porta in giro per la riviera, nel corso dell’estate, il proprio gruppo spettacolo 2023 con tante emozionanti esibizioni.

Il primo appuntamento, “In punta di piedi”, è in programma domani, martedì 4 luglio alle 20.45 a Punta Marina, in piazza San Massimiano. Nell’occasione, i ballerini dell’associazione guidata da Maria Letizia Rullo si esibiranno in una serie di esibizioni che spaziano dai balli latino-americani alle danze standard, al gruppo spettacolo con il “Re Leone” e “Il Gobbo di Notre Dame”.

L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco.

Il calendario estivo delle esibizioni della You and Me danza sportiva proseguirà poi il 14 luglio a Milano Marittima, al Mare Pineta Sporting Club.