Tre webinar rivolti ad imprese e attività produttive per capire meglio le opportunità del mercato digitale e soprattutto imparare a muoversi all’interno di Amazon. I corsi, gratuiti, indetti fra febbraio e giugno del prossimo anno, saranno organizzati da Growth Labb, agenzia di crescita su Amazon con un cuore faentino, con collegamenti anche in Francia e in Irlanda.