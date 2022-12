Vulcaflex, azienda di Cotignola specializzata nella produzione di materiale sintetico per il settore automobilistico, è entrata a far parte della Motor Valley dell’Emilia-Romagna, associazione no profit che riunisce le eccellenze regionali del settore motoristico: dalle principali industrie ai musei aziendali, fino a circuiti e centri di formazione in collaborazione con la rete degli atenei regionali.

Tutte realtà accomunate dall’obiettivo di rendere la Motor Valley uno degli asset più importanti della promozione turistica sui mercati internazionali.

“La nostra produzione è dedicata al 95% ai materiali sintetici per interni auto: ci è sembrato quindi un passo logico e naturale all’interno della nostra strategia aziendale – spiega Roberto Bozzi, CEO di Vulcaflex – Da sempre lavoriamo a stretto contatto con tutti gli stakeholder per dare il nostro contributo alla crescita della Romagna e di un territorio che ci ha dato tanto: per questo abbiamo sempre scelto il perimetro regionale per i nostri investimenti più significativi. Dopo l’impegno nell’avvio del nuovo corso di laurea in Meccatronica a Lugo, aggiungiamo un importante tassello per attrarre talenti e competenze in Romagna: ringrazio tutti i dipendenti che ci hanno permesso di arrivare a questo traguardo, accanto a brand come Ferrari, Ducati e Lamborghini”.

Vulcaflex, che oggi si estende su 41 mila metri quadri, è presente dal 1965 sul territorio, dove nel 2021 ha distribuito un valore economico di 112 milioni di euro e ha coinvolto in 2 mila ore di formazione i suoi 425 dipendenti. Forte la vocazione internazionale, con una quota di export superiore al 90% del fatturato.