“Vinciamo la vita”: un libro per raccontare il rapporto medico-paziente. Parte progetto di velaterapia

“Vinciamo la vita”, un libro per parlare del rapporto medico-paziente, di umanizzazione delle cure, di benessere del malato e della famiglia. Ad un anno dalla giornata di studi organizzata al Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna incentrata sui percorsi terapeutici per i pazienti Onco-ematologici, sui benefici delle esperienze extraospedaliere con animali o nello sport, l’associazione Grande GIÙ for Love and Care ha presentato il volume curato da Giuliana Gemelli, presidente dell’associazione, e da Francesco Lanza, direttore dell’Unità Operativa di Ematologia di Ravenna, ideato per raccontare alcune di queste esperienze. Il progetto non prevede però solo la distribuzione gratuita del libro, scaricabile anche dal sito della casa editrice Baskerville, ma anche l’inizio di un programma di velaterapia proprio a Marina di Ravenna.