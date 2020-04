La solidarietà espressa localmente con le raccolte fondi delle settimane scorse a supporto dell’ospedale di Ravenna, si è ampliata con l’iniziativa artistica “Danza per la Vita Italia” per far fronte all’emergenza Covid-19 con un concorso sotto la direzione di Carlotta Silvagni, attiva con vari progetti nel ravennate e non solo.

Il 1° e il 2 maggio video registrati precedentemente il primo D.P.C.M del 04/03/2020 durante i saggi, in gare, concorsi ed anche in sala danza potranno concorrere con categorie di solisti e gruppi (divisi per età) in performance Classico/neoclassico,

Modern, Contemporaneo, Hip hop (solo gruppi), Fantasy (musical e tutte le discipline di danza non contemplate nelle altre categorie), Composizione coreografica e Video clip per aiutare l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 26 aprile e sono aperte anche a concorrenti stranieri.

Sono stati raggiunti i 200 iscritti e continuano ad arrivare adesioni con video spediti tramite wetransfer a danzaperlavita.italia@gmail.com

Per le informazioni e il regolamento si possono contattare il 333.4528978 (Carlotta) oppure il 333.9532245 (Stefania)