Vincenzo Minardi è il candidato del centrodestra a Castel Bolognese

Sarà Vincenzo Minardi il candidato sindaco a Castel Bolognese per il centrodestra. 67 anni, per 40 anni alla Cerdomus, dove ha ricoperto anche l’incarico di responsabile per la sicurezza sul lavoro, ex sindacalista UIL, Minardi è stato coordinatore comunale di Forza Italia e già candidato sindaco. La sua lista si chiamerà Cambiamo Castello e avrà l’appoggio, oltre che di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, Lega e Area Liberale. Viabilità, centro storico senza sostegno, scuole, sicurezza, ghettizzazione, mancanza di aiuti ai giovani, alcune delle criticità evidenziate da Minardi, ma soprattutto l’alluvione e la sicurezza del territorio