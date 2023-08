Aspettando la Sagra delle Erbe Palustri (8-11 settembre), l’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo organizza due eventi serali in omaggio a Ivano Marescotti, all’amore che ha saputo dedicare alla propria terra e al suo impegno nel divulgare e mantenere vivo il dialetto romagnolo.

In programma ci sono leproiezioni di due tra le sue più famose interpretazioni teatrali: sabato 26 agosto “Zitti tutti”e sabato 2 settembre “Il silenzio anatomico ” ,entrambe tratte da opere di Raffaello Baldini.

Le proiezioni saranno precedute da filmati storici con Villanova e i suoi capanni, le borgate e le arti della lavorazione delle erbe palustri .

«Ivano non ha mai dimenticato le sue origini, la sua terra ed il suo dialetto – ha sottolineato la moglie di Marescotti, Erika Leonelli – lingua primaria da lui appresa. Per questo è riuscito a portare un grande poeta come Raffaello Baldini a scrivere per il teatro. Questo lavoro a mio avviso rappresenta il coraggio e la verità di Ivano. Come diceva sempre lui nei suoi recital ci sono cose che si possono dire solo in dialetto».

Le serate, in programma alle 20, sono con ingresso con offerta libera.

È gradita la prenotazione:

0545 280920