Ancora fermi i treni fra Marradi e Faenza: disagi per pendolari, viaggiatori e turisti

Rimane ancora chiusa la tratta ferroviaria fra Faenza e Marradi a causa dei danni subiti dalla linea nelle frane e nell’alluvione di maggio. In funzione gli autobus sostitutivi che, a causa delle criticità presenti anche sulla viabilità, non sempre riescono a garantire un servizio puntuale, con disagi per viaggiatori e pendolari. Il danno rischia di essere anche turistico. Fin quando la linea non sarà completamente riaperta, non potrà ripartire il Treno di Dante che collega Firenze con Ravenna, con fermate turistiche a Marradi, Brisighella e Faenza. Dopo la pausa estiva, il convoglio storico dovrebbe ripartire il 2 settembre, ma non si sa se in quel periodo la tratta sarà percorribile.