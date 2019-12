Presentato “Ascolta”, il nuovo cortometraggio del progetto teatrale di Ceff, Anffas e In Cammino

L’importanza di ascoltare è stato il filo conduttore del nuovo percorso “Teatr’Abile” il progetto di teatro portato avanti da una decina d’anni da In Cammino, Anffas Faenza e cooperativa CEFF “Francesco Bandini”. “Ascolta” il titolo del nuovo cortometraggio, il nono, realizzato in tre giorni di riprese al centro commerciale La Filanda dalle tre cooperative che si prendono cura dei ragazzi con disabilità. Come sempre, protagonisti gli stessi ragazzi che, attraverso la recitazione, migliorano la capacità di esprimere emozioni e di socializzare oltre a migliorare la fiducia in loro stessi. Anche quest’anno, in previsione della Giornata Internazionale della Disabilità, il cortometraggio è stato presentato al Cinema Sarti e sarà poi inviato ai festival cinematografici dedicati alla disabilità, anche se non è escluso possa partecipare a qualche festival non espressamente dedicato alle tematiche sociali.