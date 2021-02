Dieci righe in tutto, tema la maschera. Da Villanova di Bagnacavallo il Gruppo di lettura della biblioteca, il Consiglio di zona, l’Associazione Culturale Erbe Palustri e il Centro sociale il Senato invitano tutti i cittadini, scrittori e non, a inviare entro il 28 febbraio testi, poetici e non, di dieci righe sul tema “la maschera”, parola che però non dovrà comparire da sola nel titolo.

Gli scritti giunti agli organizzatori saranno oggetto di una lettura prevista in primavera con data ancora da definire e che, se sarà possibile, si terrà presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova. I testi saranno letti in forma anonima ma chi vorrà leggere personalmente il proprio scritto potrà farlo; dovrà però comunicarlo al momento dell’invio del testo.

Tutti i testi pervenuti verranno pubblicati in un libretto, salva diversa indicazione dell’autore.

Gli scritti, che non dovranno superare le dieci righe (carattere Calibri, corpo 12), vanno inviati entro domenica 28 febbraio via mail a scasadeilelli@gmail.com