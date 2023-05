C’è anche la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo fra le realtà coinvolte dalla Prefettura ravennate per accogliere i profughi in arrivo al porto di Ravenna sulla nave Ocean Viking, il cui arrivo è previsto domani alle 13.

Il direttore della Fondazione, Patrizio Lamonaca, è stato infatti coinvolto dalla Prefettura e dal Comune di Ravenna per l’emergenza profughi in corso e l’annunciato sbarco nel porto di numerosi minori non accompagnati.

Proprio per accogliere i minori, è stata chiesta la riapertura dell’ex Villa Nina a Longana, dove la Fondazione accoglierà per 30 giorni 28 minori stranieri non accompagnati. È stata individuata una nuova equipe per la gestione della struttura, che farà capo al responsabile dell’area minori della Fondazione.

“Non potevamo non rispondere positivamente – afferma Lamonaca – alla richiesta della gestione dei minori stranieri in arrivo, anche se riaprire in due giorni, in pieno inverno, una struttura chiusa da oltre due mesi non è stato affatto semplice. In particolare, individuare nuovo personale in questo periodo dell’anno è stato possibile anche grazie alla collaborazione con altre realtà del territorio. Sarà un intervento temporaneo in attesa che i minori vengano collocati in altre realtà regionali. Il timore più grande che ho è che molti decidano di abbandonare la struttura per tentare di raggiungere altre località europee. L’augurio più grande che possiamo fare loro è che l’inizio del nuovo anno possa rappresentare anche l’inizio di una nuova vita, ovviamente nel rispetto delle regole e delle leggi”.