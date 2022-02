Viabilità Borgo San Rocco: a metà marzo l’apertura a doppio senso di marcia di vicolo Plazzi | VIDEO

A metà marzo dovrebbe migliorare la viabilità in borgo San Rocco. È la data fissata dal Comune di Ravenna infatti per la riapertura al doppio senso di marcia di vicolo Plazzi, meteo permettendo. L’assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte ha aggiornato il consiglio comunale sull’andamento dei lavori in risposta ad un’interrogazione del capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani. La modifica alla viabilità in vicolo Plazzi era stata annunciata dall’amministrazione comunale poco prima dello scorso Natale come correttivo ai lavori che hanno trasformato la fruizione di Borgo San Rocco e della zona di via San Mama. Una trasformazione che aveva causato notevoli lamentele fra i cittadini e nelle attività economiche.

Confermata l’apertura anche di via Punta Stilo.