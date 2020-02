Via Renato Serra: in arrivo il nuovo parcheggio a pagamento, ma si chiede più sicurezza

Un parcheggio con un piano sopraelevato in via Renato Serra, sulla falsa riga di quanto realizzato in via Guidarello Guidarelli. Il progetto, elaborato già tre anni fa dal Comune di Ravenna, sembra ora essere pronto per essere realizzato. I tecnici comunali ci stanno lavorando in questi mesi per portare da 80 a 160 posti auto una delle zone a ridosso del centro rimaste ad oggi esentate dal pagamento di una tariffa oraria. Con l’arrivo del nuovo parcheggio, invece, arriverebbe anche la tariffa oraria. Nel progetto originale era stata avanzata anche l’ipotesi di una sbarra. Tutto dipenderà dalle ultime valutazioni del tecnici. La sosta potrà essere pagata con MyCicero o altre app oppure all’uscita in base al tempo effettivo di occupazione dello stallo. Sempre secondo l’ipotesi originale, infatti, non era prevista l’emissione di un biglietto, ma un sistema di lettura automatica della targa per i veicoli in ingresso