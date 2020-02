Durante questa insolita settimana, il tema “Coronavirus” occupa le pagine dei giornali, le testate on-line e gli schermi televisivi senza sosta, non lasciando spazio ad altri argomenti e alimentando a tratti un clima di psicosi ed incertezza, nocivo sia per i cittadini che per imprenditori ed attività che già si trovano ad affrontare le conseguenze delle misure di prevenzione adottate contro Covid-19.

Per questo, le nostre redazioni hanno deciso che da domani pubblicheranno articoli legati al Coronavirus esclusivamente provenienti dalle Istituzioni, ossia la Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Ausl Romagna, con il fine di continuare a fornire ai nostri lettori un’informazione valida ed aggiornata, ma evitando il più possibile un’allarmismo che non lascia spazio alla positività e alla consapevole convivenza con questa nuova realtà che auspichiamo possa risolversi in fretta per il meglio.

Per perseguire questo scopo continueremo quindi a raccontare della nostra Ravenna, nel rispetto delle norme diffuse dal Governo e dalla Regione, ma trattando l’argomento del virus come fatto di cronaca e non come l’unico argomento di cui vale la pena scrivere.

Invitiamo pertanto ogni attività, scuola, realtà locale e chiunque condivida il nostro pensiero e voglia condividere un messaggio positivo e qualcosa che sia diverso dal Coronavirus, a contattare le nostre redazioni per creare insieme nuovi contenuti.