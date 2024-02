Nuovi ricorsi vinti contro le multe degli autovelox in circonvallazione a Faenza

Arrivano nuovi ricorsi vinti per le sanzioni degli autovelox lungo la circonvallazione di Faenza. In attesa della comunicazione ufficiale da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, l’Auto Moto Club Romagna, in via telematica, si è visto riconoscere le proprie ragioni in difesa di diversi automobilisti sanzionati dai vigili elettronici in entrambi i sensi di marcia. Si tratta per lo più di residenti al di fuori del Comune di Faenza, che attraversano però periodicamente la circonvallazione manfreda. Alcuni con il piede anche pesante come dimostra un verbale da quasi 1000 euro. Aspettando di capire se verrà ripristinato il dispositivo abbattuto in direzione di Forlì, dal canto proprio, l’Auto Moto Club Romagna continua a criticare l’installazione dei due velocar per rallentare la velocità.