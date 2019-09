Via libera all’hub portuale. La conferenza dei servizi tenuta oggi dedicata al bando del “progettone”, il primo impegno ufficiale del nuovo commissario dell’Autorità Portuale Paolo Ferrecchi, ha dato il via libera alla gara. Come ha specificato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, durante il consiglio comunale di ieri, il principale nodo era legato allo svuotamento della cassa di colmata “Nadep”, e al trattamento quindi dei fanghi, considerati rifiuti. La cassa, svuotata, potrà quindi ospitare il materiale scavato nel Candiano.

Già ai nostri microfoni era apparso l’ottimismo del commissario Ferrecchi che aveva spiegato come la riunione si fosse conclusa positivamente. Entro 20 giorni, quindi, dovrebbe essere finalmente pubblicato il bando di gara. Bisognerà attendere i tempi tecnici per le autorizzazioni dell’Arpae.